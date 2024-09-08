شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري»: نعمل على رفع كفاءة برامج الدعم السكني وتنوع الحلول التمويلية والان نبدء بالتفاصيل

منصور بن ماضي

إشادة صندوق النقد الدولي

صندوق التنمية العقارية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن الصندوق العقاري يعمل على رفع كفاءة برامج الدعم السكني؛ بهدف استدامة الحلول التمويلية، ومواكبة جميع المستجدات التمويلية، وفق الاحتياج الفعلي ورغبات المستفيدين لتملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم بحلول عام 2030.ونوه بن ماضي بما تحقق من منجز خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية أغسطس الماضي والذي يعكس الجهود المتواصلة في دعم وتحسين قدرة المستفيدين على التملك.وأشار إلى أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة مكّنت 813 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية وتملك السكن بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 532 مليار ريال.وأوضح بن ماضي أن إشادة صندوق النقد الدولي بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 64% مقارنة بـ 47% عام 2016م، جاءت نتيجة تكاملية الجهود لتحقيق المستهدفات وتسهيل رحلة التملك ضمن حلول وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة.وأكد على استمرارية برامج الدعم السكني، واستحداث الحلول التمويلية التي تلبي رغبات المستفيدين، باعتبار الصندوق العقاري الذراع الرئيس لسوق التمويل العقاري، بجانب دوره الريادي في تنمية قطاع التمويل العقاري من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تملك المستفيدين.وأضاف الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، أن الصندوق حقق إسهامات محورية في دعم وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم ويعمل باستمرار على رفع كفاءة برامج الدعم السكني بهدف استدامتها بالإضافة إلى معالجة التحديات التمويلية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية لمعالجة تلك التحديات التمويلية والارتفاع القياسي لأسعار الفائدة في سوق التمويل العقاري.وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق العقاري تعامل مع هذه التحديات بإتاحة حلول تمويلية تنافسية منها أقل هامش ربح تمويلي، كما أتاح الصندوق مؤخرًا الحل التمويلي ”دعمك يساوي قسطك“ والذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار والبناء على المستفيدين خلال أول 36 شهرًا من توقيع العقد التمويلي، موضحاً أن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2,59% مكن نحو 18,500 مستفيد من التملك خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم برنامج الدعم السكني وباقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال بجانب 10 حلول تمويلية وأكثر ضمن مزايا تمويلية تنافسية، كما يُمكن المستفيد من التملك من خلال رحلة رقمية عالية الدقة عبر منصة المستشار العقاري وخلال مدة لا تتجاوز 4 دقائق، تبدأ من التحليل الائتماني وصولاً إلى اختيار المنتج واستعراض المعروض العقاري وإصدار أفضل 5 توصيات تمويلية تسهل على المستفيد اختيار الحل التمويلي المتوافق مع احتياجه ورغبته التمويلية والسكنية.