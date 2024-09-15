شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.5% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 138 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 11900 نقطة، وبتداولات بلغت 4.141 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 257.162 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.931 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 138 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 80، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الأسماك، وأملاك، وسايكو، وسابتكو، واليمامة للحديد، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومسك، والمطاحن الأولى، وزجاج، والتعمير، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 25769 نقطة، وبتداولات بلغت 26.662 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 1.373 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.728 مليار ريال.وانخفضت أسهم 46 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 19، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.