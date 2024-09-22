شكرا لقرائتكم خبر عن بحماس وروح وطنية.. توافد الأسر بجدة لمشاركة الوطن فرحته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة جدة يومًا وطنيًا بإمتياز، إذ توافد الأهالي والأسر من كل أحيائها لمشاركة الوطن فرحته، وحضرت لمشاهدة العروض الوطنية بكل حماس وروح وطنية حيث تمثل هذه العروض فرصة للتعبير عن حب الوطن والفخر بالإنجازات الوطنية.

وتجسد العروض الوطنية مشاعر الانتماء والفخر الوطني، ما يدفع الأهالي للمشاركة مع أبنائهم لتعزيز القيم الوطنية وتوريث حب الوطن للأجيال القادمة.

وتجذب الأهالي العروض العسكرية والجوية والموسيقية والألعاب النارية التي تُقام في جدة خلال المناسبات الوطنية، مثل عروض القوات المسلحة والطائرات الحربية والمعدات العسكرية، وفي كثير من الأحيان، ترافق العروض الوطنية أنشطة ترفيهية مثل الألعاب، المهرجانات، والعروض الفنية، مما يجعلها مناسبة مثالية للعائلات لقضاء وقت ممتع معًا.



العروض الوطنية

وتتيح العروض الوطنية للأهالي فرصة لتذكر إنجازات وتضحيات الأجيال السابقة، سواء في مجالات الدفاع عن الوطن أو البناء والتطوير وهذا ما عزز من التواجد والتفاعل الكبير والاهتمام في حضور هذه الفعاليات واجتماع العائلات من مختلف الأحياء للاحتفال بروح واحدة تعزز الروابط الاجتماعية والأسرية والشعور بالوحدة والانتماء.

لذلك أصبحت العروض الوطنية مناسبة ينتظرها الأهالي بفارغ الصبر، فهي تجمع بين الترفيه، التعليم، وتعزيز المشاعر الوطنية.