شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر.. وتباين «الدواجن» والان نبدء بالتفاصيل

سعر اللحوم في السعودية

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أسعار الدواجن في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الدواجن.وأظهرت نشرة متوسطات السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج بلغ في شهر أغسطس الماضي، 52.07 ريال، منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري.وبلغ سعر لحم الضأن الطازج في شهر أغسطس الماضي، 67.79 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري.وسجل سعر لحم الجمل الطازج في شهر أغسطس 2024 نحو 54.96 ريال، منخفضا على أساس شهري بسنبة 0.9%.وبلغ سعر لحم الضأن المبرد المستورد في شهر أغسطس الماضي، 52.87 ريال، منخفضا بنسبة 0.7%، و4.6% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وسجل سعر تكلفة طبخ الذبيحة 296.07 ريال في شهر أغسطس، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري.انخفض سعر الدجاج الطازج المحلي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مسجلا 17.84 ريال للكيلو.وبلغ سعر الدجاج المجمد المحلي 19.24 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري، في أغسطس الماضي.وسجل سعر الدجاج المجمد المستورد 19.15 ريال مرتفعا بنسبة 0.1%، فيما ارتفع سعر الفيليه الطازج بنسبة 0.8% مسجلا 21.37 ريال.وانخفض سعر أفخاذ الدجاج الطازج بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس الماضي، مسجلا 10.17 ريال للكيلو.