شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات»: إعادة جدولة مديونية مع بنك الكويت الوطني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأوضحت أن قيمة التمويل الحالي: 35,506,522 ريال، فيما تبلغ قيمة الجزء المعاد جدولته: 35,506,522 ريال.

وأشارت إلى أن المدة المتبقية من التمويل الحالي: 11 شهرا تنتهي بتاريخ 24/10/2025م، بينما مدة التمويل الجديد: 36 شهرا تنتهي بتاريخ 30/6/2027م.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته: سند لأمر من شركة نماء للكيماويات والشركات الكفيلة وكفالة شركات من الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نماء للكيماويات اتفاقية لإعادة جدولة مديونيتها الحالية مع بنك الكويت الوطني.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن أسباب إعادة جدولة التمويل: مد أجـل سداد مديونية الشركة لدى بنك الكويت الوطني من 11 شهرا إلى 36 شهرا لتقليل التدفقات النقدية الشهرية الخارجة من الشركة.وأوضحت أن قيمة التمويل الحالي: 35,506,522 ريال، فيما تبلغ قيمة الجزء المعاد جدولته: 35,506,522 ريال.وأشارت إلى أن المدة المتبقية من التمويل الحالي: 11 شهرا تنتهي بتاريخ 24/10/2025م، بينما مدة التمويل الجديد: 36 شهرا تنتهي بتاريخ 30/6/2027م.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته: سند لأمر من شركة نماء للكيماويات والشركات الكفيلة وكفالة شركات من الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات.