الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-9-2024 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 04:00 م

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 16 -9-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.9 جنيه للشراء و 159 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

157.9 جنيه للشراء

159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

158.2 جنيه للشراء

159 جنيه  للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

152.3 جنيه للشراء.

159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

152.5 جنيه للشراء.
159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.7 جنيه  للشراء
159.1 جنيه للبيع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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