شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «حديد الرياض» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للحديد نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و الذي عقد أمس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وكانت القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل 10 ريالا، فيما ستكون بعد التعديل 1 ريال، بينما كانت عدد الأسهم قبل التعديل 7 ملايين سهم، وستكون بعد التعديل 70 مليون سهم.
وأفادت بأنه لا يوجد أي تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
وأشارت إلى أن في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة بـ (رأس مال الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وكانت القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل 10 ريالا، فيما ستكون بعد التعديل 1 ريال، بينما كانت عدد الأسهم قبل التعديل 7 ملايين سهم، وستكون بعد التعديل 70 مليون سهم.
وأفادت بأنه لا يوجد أي تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
وأشارت إلى أن في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة بـ (رأس مال الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).