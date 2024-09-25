شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 277.19 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 316.78 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 290.38 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، إلى 277.19 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 237.59 ريال. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 184.79 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى، 158.39 ريال. أسعار الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9852 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2218 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 316.779 ألف ريال.