شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي المالية تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت بسبب تعيين عبدالله السلوم، وتركي الرصيص.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
1- مشعل الشنيفي، رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل
2- تركي الرصيص، عضو مستقل
3- عبدالعزيز العمير، عضو مستقل
4- عاصم رقبان، عضو غير مستقل
5- صالح الدرعان، عضو غير مستقل
6- عبدالله السلوم ، عضو غير مستقل
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:
1- مشعل الشنيفي، رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل
2- تركي الرصيص، عضو مستقل
3- عبدالعزيز العمير، عضو مستقل
4- عاصم رقبان، عضو غير مستقل
5- صالح الدرعان، عضو غير مستقل
6- عبدالله السلوم ، عضو غير مستقل