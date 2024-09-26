شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضوين من مجلس إدارة «الصقر للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، استقالة عضوين مجلس الإدارة وهما: نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة ومن اللجان المنبثقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العضوين هما: نايف راشد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله سليمان الهندي - عضو مجلس الإدراة.
وأضافت أن الاستقالة تسري اعتبارا من أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العضوين هما: نايف راشد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله سليمان الهندي - عضو مجلس الإدراة.
وأضافت أن الاستقالة تسري اعتبارا من أمس.