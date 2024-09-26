شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: تعيين بدر الصائغ عضوا بلجنة المراجعة بعد استقالة الوليد السيف والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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وأوضحت أن الصائغ: حاصل على بكالوريوس العلوم المالية – جامعة الأمير سلطان – وبرامج التوجيه مركز اللغة الانجليزية جامعة بوستن – وشغل العديد من المناصب في أحد البنوك السعودية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق استقالة عضو لجنة المراجعة الوليد صالح السيف (عضو من خارج المجلس) من عضوية لجنة المراجعة والتي تقدم بها بتاريخ 24 / 09 / 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاستقالة بسبب التزاماته في عمله الخاص على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة من تاريخ تقديمها.وعينت الشركة بدر رمزي الصائغ (عضو من خارج المجلس) بتاريخ 24 / 09 / 2024 بدلا من العضو المستقيل الوليد صالح السيف.وأوضحت أن الصائغ: حاصل على بكالوريوس العلوم المالية – جامعة الأمير سلطان – وبرامج التوجيه مركز اللغة الانجليزية جامعة بوستن – وشغل العديد من المناصب في أحد البنوك السعودية.