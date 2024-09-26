شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في «المجمعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز جديد للسيدات ،وذلك اليوم ، كأول مراكز وقت اللياقة النسائية في مدينة المجمعة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق الحزم، حي المطار، في مدينة المجمعة.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق الحزم، حي المطار، في مدينة المجمعة.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.