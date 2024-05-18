مؤسس الايثيريوم “فيتاليك بوتيرين” يقترح حلول للمخاوف الرئيسية لمجتمع الايثيريوم

نشر “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم، مقال جديد يوضح التحسينات القادمة على الشبكة، مع التركيز على “PeerDAS”، وانتقال شجرة “Verkle”، والطرق اللامركزية لتخزين التاريخ كما هو مقترح في ترقية EIP-4444.

التركيز على اللامركزية:

شدد “بوتيرين” على أهمية اللامركزية كعنصر أساسي في استراتيجية تطوير الايثيريوم.

وتناول في مقاله قضايا تتعلق بالقيمة القصوى القابلة للاستخراج (MEV) والتوازن بين تقليلها وعزلها.

جاءت هذه المناقشات استجابة لسلسلة من التغريدات من “بيتر سيلاجي”، مطور “Geth” الأساسي، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن (MEV).

أوضح “بوتيرين” أن العديد من المخاوف المتعلقة بـ MEV قد تمت معالجتها بالفعل من خلال ميزات البروتوكول الحالية، وأن المشاكل المتبقية يمكن حلها من خلال تعديلات على خريطة الطريق.

ظهرت MEV في عام 2020 عندما بدأ المعدنون في استخدام استراتيجيات معقدة لتحقيق إيرادات إضافية من أنشطة التمويل اللامركزي، مما أثر على نزاهة اقتراح الكتل وأدى إلى تفضيل الجهات الأكبر.

تحسينات على البنية التحتية

كما أكد “بوتيرين” على أهمية إتاحة الوصول إلى عقد الايثيريوم، وهي قضية مركزية في لامركزية البلوكشين.

حيث سلط الضوء على EIP-4444 وشجرة “Verkle” كتقنيات رئيسية لتقليل متطلبات أجهزة العقدة، مما قد يقللها إلى أقل من 100 جيجابايت أو حتى تقرب من الصفر عبر تفريغ تخزين السجل.

هذا واعترف “بوتيرين” بالمخاوف بشأن المركزية إذا تم تفريغ مسؤولية صيانة الحالة والبراهين.

واقترح بديلا يتمثل في تخزين التاريخ القديم في شبكة نظير إلى نظير، حيث تحتفظ كل عقدة بجزء صغير من البيانات.

وهذا من شأنه أن يضمن المتانة عبر آلاف النسخ وربما يستخدم تشفير المحو لمزيد من الموثوقية.

كما شدد “بوتيرين” على أن الطبقة الأولى من الإيثيريوم يجب أن تدعم مشاريع الطبقة الثانية، مع الحفاظ على قابلية التوسع والخصائص الفريدة التي تجعل الإيثيريوم متميز.

هذا يضمن استمرار اللامركزية والأمن في شبكة الايثيريوم.

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