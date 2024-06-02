توقع: كيف سيكون الاتجاه المستقبلي لعملة ETH بعد الموافقة على ETF الايثيريوم؟

شهدت عملة الايثيريوم اهتمام كبير الأسبوع الماضي عقب موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بـ ETH في الولايات المتحدة.

تمت الموافقة في 24 مايو، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في سعر العملة منذ ذلك الحين.

تراوح سعر الايثيريوم بين 3650 دولار و3950 دولار قبل أن يستقر عند حوالي 3800 دولار وفقا لبيانات “CoinGecko”.

أشار المستخدم “Jelle” على منصة X إلى أن ETH عززت سعرها فوق منطقة الدعم الرئيسية البالغة حوالي 3750 دولار، متوقعة تقلب السوق حول هذه المنطقة لفترة معينة، على الأقل حتى يوم الاثنين.

نصح المحلل المستثمرين بعدم الوقوع في فخ الملل، متوقعا ارتفاع السعر إلى أكثر من 4500 دولار في الأشهر المقبلة.

أبدى كل من المحلل “يودا” و”ساتوشي فليبر” توقعات متفائلة أيضا.

حيث أشار “يودا” إلى أن الدورة الصعودية لـ ETH على وشك البدء وقد تؤدي إلى ارتفاع السعر إلى 20000 دولار.

في حين تصور “ساتوشي فليبر” مستقبل مشرق للإيثريوم بناء على توقعات دخول البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبرى إلى النظام البيئي للايثيريوم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة.

جدير بالذكر أنه تم الكشف مؤخرا عن أن بنك DBS في سنغافورة، أحد أكبر البنوك هناك، يمتلك 173,753 إيثريوم، بقيمة تقارب 670 مليون دولار حاليا.

شهد سعر الايثيريوم ارتفاع كبير خلال العام الماضي، مسجلا زيادة تتجاوز 100٪.

يتزامن هذا الاتجاه الإيجابي مع التحسن في المقاييس الأساسية للنظام البيئي للايثيريوم.

وفقا لمنصة “DefiLlama”، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على الايثيريوم بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023، لتصل حاليا إلى حوالي 65 مليار دولار.

يعتبر مؤشر القيمة المقفلة TVL مؤشر رئيسي يعكس القيمة الإجمالية للأصول المخزنة أو المقترضة أو المستثمرة ضمن بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكة الايثيريوم.

زيادة هذا المؤشر تعكس تدفق المزيد من رأس المال إلى النظام البيئي، مما يعكس بدوره معنويات السوق الإيجابية.

مقياس آخر يشير إلى التفاؤل هو التدفق الصافي نحو صناديق ETF الإيثيريوم، والذي كان سلبيا في الغالب خلال الأيام السبعة الماضية.

قد يرى البعض أن التحول من المنصات المركزية إلى الحفظ الذاتي يعد أمر إيجابي لتقييم عملة الايثيريوم لأنه يقلل من ضغط البيع الفوري.

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