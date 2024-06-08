إليكم مستجدات قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تستمر المعركة القانونية بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي بدأت في ديسمبر 2020، عندما اتهمت الهيئة التنظيمية الشركة بجمع أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال عروض أوراق مالية غير مسجلة عبر بيع XRP.

شهدت القضية العديد من التقلبات قبل الوصول إلى محاكمة 23 أبريل 2024.

بعد ذلك، أصدرت القاضية “سارة نتبورن” أمر جديد يركز على طلب التعويضات وإصدار الحكم النهائي.

الصراع حول شهادة الشاهد الرئيسي:

في هذا السياق، نشب خلاف بين الريبل وهيئة الأوراق المالية حول شهادة الشاهد الرئيسي “أندريا فوكس”.

حيث اعترضت شركة الريبل على الشهادة، ووصفتها بأنها رأي خبير غير مرغوب فيه، بينما أكدت الهيئة أنها تمثل أدلة موجزة ومهمة.

في 29 أبريل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات اعتراض رسمي على طلب الريبل باستبعاد الشهادة، مؤكدة أن الشهادة تعتمد فقط على العمليات الحسابية الأساسية للسجلات المالية لشركة الريبل.

وردت شركة الريبل بقولها إن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تثبت أن الشهادة تمثل أدلة موجزة، وأصرت على أن الشاهد يستخدم معرفة متخصصة لفهم الأدلة وتحديد الحقائق موضع النزاع.

أثارت شركة الريبل طلب آخر يتمثل في ختم وتنقيح بعض الأدلة والمستندات المالية المتعلقة بطلب الهيئة للحكم والتعويضات.

في مايو، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المحكمة يجب أن ترفض طلب الريبل بإخفاء المعلومات المالية المتعلقة بمبيعات الأوراق المالية، لأنها تعتبر مستندات قضائية جوهرية في حجج الطرفين بشأن طلب التعويضات.

ترى الهيئة أن هذه المعلومات يمكن أن تسلط الضوء على مبيعات XRP السابقة لشركة الريبل وتكون حاسمة في الإجراءات القانونية.

ومع ذلك، تجادل الريبل بأن العقود التاريخية لم تعد ذات صلة بسبب التغييرات الأخيرة في إجراءات البيع، حيث أن المبيعات الحالية من XRP لا تتضمن الشروط نفسها التي تم تحديدها في المعاملات السابقة.

على الرغم من دخول القضية مرحلة المحاكمة، فإن التعقيدات القانونية والطعون المحتملة قد تطيل من أمدها لسنوات.

ومع ذلك، هناك تكهنات حول احتمال تسوية القضية بسرعة.

المحامي “جيريمي هوجان” توقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بقيمة 100 مليون دولار في الصيف القادم.

بعض المراقبين يرون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تكون في وضع ضعيف في هذه المعركة القانونية، خاصة بعد انتصار الريبل في ثلاث محاكم جزئية العام الماضي.

تسببت هذه الانتصارات في ارتفاع سعر XRP، مما يعني أن النتيجة النهائية للقضية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر العملة.

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