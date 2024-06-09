سوق العملات الرقمية اليوم: البيتكوين يتوقف عند 69 ألف دولار والعملات البديلة تتأرجح بين الصعود والهبوط

شهد سعر البيتكوين استقرار نسبي في عطلة نهاية الأسبوع، حيث استمرت العملة المشفرة في التماسك حول مستوى 69,300 دولار، متبعة نمط مشابه لما حدث في الأسابيع الماضية.

بالرغم من البداية القوية للأسبوع، حيث افتتحت عملة البيتكوين عند حوالي 67,500 دولار يوم الاثنين وحققت ارتفاع ملحوظ لتتجاوز 70,000 دولار في نهاية اليوم، إلا أن الصعود لم يستمر طويلا.

يوم الأربعاء، وصلت البيتكوين إلى ذروتها الأسبوعية عند 71,500 دولار، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين وتأثير صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

وعلى الرغم من التقدم الذي حققته يوم الجمعة بملامسة حاجز 72,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن السوق شهد تراجع سريع.

فبحلول مساء الجمعة، دفع الضغط البيعي البيتكوين إلى التراجع بشكل حاد لتصل إلى 68,500 دولار.

خلال صباح السبت، استطاعت عملة البيتكوين التعافي جزئيا لتعود إلى مستوى 69,000 دولار، ولكن منذ ذلك الحين كانت الحركة بطيئة جدا وظلت العملة تتداول حول 69,300 دولار.

بقاء البيتكوين عند هذه المستويات ساهم في ارتفاع هيمنتها السوقية إلى 51.2%، على الرغم من أن قيمتها السوقية الإجمالية بقيت ثابتة عند حوالي 1.365 تريليون دولار.

أداء العملات الرقمية البديلة:

في المقابل، كانت العملات البديلة تعاني من تراجعات ملحوظة.

شهدت Toncoin أكبر خسائر بين العملات البديلة الرئيسية حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 6% لتتداول تحت مستوى 7 دولار.

كما سجلت العملات SOL وXRP وDOGE وSHIB وAVAX وBCH وNEAR تراجعات بارزة.

على صعيد عملات الميم، تعرضت PEPE لخسائر بنسبة 6%، في حين تراجعت WIF بأكثر من 5%.

في نظرة على الأداء الأسبوعي، تباينت نتائج العملات البديلة.

على الرغم من التراجعات اليومية، شهدت عملة BNB ارتفاع بنسبة 12% لتصل إلى مستويات قريبة من 680 دولار، بعد أن سجلت أعلى سعر لها على الإطلاق عند 715 دولار.

كذلك، تمكنت TON من الارتفاع بنسبة 9%.

في المقابل، كانت الخسائر الأسبوعية أكثر حدة لبعض العملات الأخرى، حيث انخفضت SHIB بنسبة 8% وDOGE بنسبة 8.5% وAVAX بنسبة 10% وLINK بنسبة 13% وDOT بنسبة 10% وNEAR بنسبة 11%.

أما العملات التي حققت مكاسب كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، فتشمل BRETT بزيادة قدرها 60% وORDI بنسبة 22% وSTX بنسبة 23%.

وعلى الجانب الآخر، سجلت BEAM وTIA وLDO أكبر الخسائر الأسبوعية بانخفاضات بلغت 22% و20% و20% على التوالي.

بشكل عام، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.6% في يوم واحد، لتصل إلى 2.670 تريليون دولار، مما يعكس التحديات التي تواجهها العملات الرقمية البديلة في مواجهة هيمنة البيتكوين المستمرة.

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