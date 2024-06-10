تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على البيتكوين: ماذا يعني ذلك؟

يشير المحللون في منصة “CryptoQuant” المتخصصة في تحليل معلومات السوق إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على البيتكوين (BTC) من قبل كبار المستثمرين والمالكين الدائمين.

تعتبر هذه الزيادة في الطلب إشارة إيجابية وفقا لقوانين العرض والطلب، مما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل الأسعار في سوق العملات الرقمية المشفرة.

تسارع الطلب على البيتكوين:

في تقريرها الأسبوعي الأخير، أكدت منصة “CryptoQuant” أن زيادة الطلب على البيتكوين يُعد شرط أساسي لتحقيق ارتفاع مستدام في الأسعار.

يُظهر التحليل أن ضغط البيع من متداولي البيتكوين قد انخفض بشكل كبير بعد انتهاء موجة جني الأرباح.

حاليا، تبلغ هوامش الربح غير المحققة حوالي 3%، مقارنة بـ 69% في أوائل مارس، مما يشير إلى انخفاض ضغوط البيع في الفترة الحالية.

في الوقت نفسه، يشهد الطلب على البيتكوين ارتفاع ملحوظ.

وقد تجلى هذا الارتفاع في التدفقات المتزايدة إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة.

شهدت هذه الأدوات الاستثمارية تدفقات مستمرة على مدار 19 يوم منذ منتصف مايو، مسجلة تدفقات بمئات الملايين من الدولارات.

وقد ارتفع إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من 819,000 بيتكوين في الأول من مايو إلى أكثر من 859,000 حاليا.

لم تكن الحيتان، وهم كبار المستثمرين في البيتكوين، غائبين عن هذه الموجة من الطلب.

فقد أضافت هذه المجموعة من المستثمرين أكثر من مليار دولار إلى السوق، مما يشير إلى معدل نمو شهري للطلب يبلغ 4.4%، وهو الأسرع منذ منتصف أبريل.

يشبه هذا النشاط الحالي لحيتان البيتكوين سلوكها في عام 2020، حيث شهد السوق حينها ارتفاع كبير في سعر البيتكوين من 10,000 دولار إلى 70,000 دولار.

في تلك الفترة، كان سعر البيتكوين مستقرا حول 10,000 دولار لمدة ستة أشهر، مع نشاط كبير على الشبكة يعزى لاحقا إلى الصفقات التي تتم خارج البورصة.

هذا ويشير محللو “CryptoQuant” إلى أن ارتفاع أسعار البيتكوين أو الإيثريوم لم يحصل على دعم كاف بعد، نظرا لأن سيولة العملات المستقرة لم تستعد زخمها بعد.

عادة ما يرتبط ارتفاع سيولة العملات المستقرة بازدهار السوق، وبالتالي فإن عدم تعافي هذه السيولة قد يكون عقبة أمام تحقيق زيادات مستدامة في الأسعار.

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