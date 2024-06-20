عودة حيتان البيتكوين للاستثمار في البيتكوين تزامنا مع تصحيح الأسعار!

شهد سعر البيتكوين فترة من الاستقرار النسبي بعد تراجعها من مستوى 70,000 دولار.

على الرغم من هذا التصحيح الطويل في السوق، لم يمنع ذلك المستثمرين من زيادة كمية عملاتهم الرقمية.

في 20 يونيو، أعلنت منصة “Lookonchain” عن قيام حوت ذكي بشراء 6070 بيتكوين بقيمة 395 مليون دولار أثناء فترة انخفاض السوق.

يُعرف هذا الحوت باستراتيجياته المدروسة في الشراء والبيع عند أسعار مرتفعة.

كان هذا الحوت قد اشترى سابقا حوالي 41,000 بيتكوين بقيمة 794 مليون دولار خلال السوق الهبوطية لعام 2022 بمتوسط سعر يبلغ حوالي 19,000 دولار لكل بيتكوين.

ثم باع 37,000 بيتكوين مقابل 1.74 مليار دولار في الأسواق الصاعدة لعامي 2023 و2024 بمتوسط سعر 46,000 دولار لكل بيتكوين، محققا أرباح تزيد عن مليار دولار.

وتعتبر هذه العملية الأخيرة أول عملية شراء له منذ 1.5 عام.

وفقا لبيانات “CryptoQuant”، قام كبار حاملي البيتكوين والقائمون بالتعدين ببيع ما يزيد عن 1.2 مليار دولار من البيتكوين خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من تقلبات السوق، مازالت منصة “Glassnode” متفائلة بشأن الربحية العامة للمستثمرين في البيتكوين، لكنها لاحظت تراجع في حماس المستثمرين.

هذا التوازن بين الطلب وضغوط البيع أدى إلى استقرار الأسعار وانخفاض التقلبات.

وأشارت المنصة إلى أن الركود الحالي قد أدى إلى شعور بالملل واللامبالاة بين المستثمرين.

من الناحية التاريخية، يشير هذا إلى أن حركة سعرية حاسمة في أي من الاتجاهين ضرورية لتحفيز الجولة التالية من نشاط السوق.

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