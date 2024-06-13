بلوكشين Toncoin يتفوق على الايثيريوم في العناوين النشطة والمعاملات اليومية

في الآونة الأخيرة، شهدت شبكة Toncoin، المرتبطة بتطبيق التيليغرام، زيادة ملحوظة في النشاط مقارنة بشبكة الايثيريوم التي تعد من الشبكات القديمة والمهيمنة على ساحة التطبيقات اللامركزية منذ مدة.

تشير البيانات من “Artemis” إلى أن Toncoin تفوقت بانتظام على الايثيريوم فيما يتعلق بعدد العناوين اليومية الفريدة التي تنفذ المعاملات خلال معظم أيام هذا الشهر.

في الثالث من يونيو، قفز عدد العناوين اليومية الفريدة لـ Toncoin إلى 568,300، وهو أعلى مستوى خلال هذا العام، متجاوزا بشكل كبير عدد العناوين النشطة على الايثيريوم الذي بلغ 351,400 بنسبة فارقة قدرها 62%.

هذه الزيادة السريعة تعكس التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع العملات المشفرة.

ارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات اليومية:

منذ منتصف مارس، تجاوزت حجم المعاملات اليومية لشبكة Toncoin تلك الخاصة بالايثيريوم.

في 17 مايو، وصل عدد المعاملات اليومية على Toncoin إلى 9 مليون، مقارنة بـ 1.1 مليون معاملة على الايثيريوم في نفس اليوم.

يُعزى هذا الارتفاع الحاد في نشاط المستخدمين إلى قاعدة مستخدمي التيليغرام الضخمة التي تصل إلى 900 مليون مستخدم، وفقا لتقرير شركة “Delphi Digital”.

حاليا، يتم تداول عملة TON عند 7.5 دولار، بعد أن تعافى من أدنى مستوى له خلال الشهرين الأخيرين عند 6.76 دولار في 11 يونيو.

خلال 24 ساعة الماضية، ارتفع حجم التداول بنسبة تجاوزت 100٪، ليصل إلى 491 مليون دولار، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

هذا الانتعاش في الأسعار أتاح تحقيق أرباح كبيرة للعديد من حاملي عملة TON، حيث شهدت قيمة العملة زيادة بنسبة 9٪.

تشير نسبة الربح إلى الخسارة في معاملات TON، التي بلغت 14.22، إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، مما يعكس تحقيق عدد كبير من المستثمرين عوائد إيجابية.

تعزز المقاييس الاجتماعية من Santiment هذه النظرة المتفائلة، حيث أظهرت مقياس إيجابي بوزن 0.75، مما يعكس نظرة متفائلة لمجتمع العملات المشفرة تجاه TON.

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