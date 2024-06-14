شركة “Trezor” تعلن عن إطلاق محافظ رقمية جديدة: التفاصيل هنا

أعلنت شركة Trezor، الرائدة في تصنيع محافظ الأجهزة، عن إطلاق ثلاثة منتجات جديدة اليوم 14 يونيو، تهدف إلى تعزيز مفهوم الحفظ الذاتي للأصول الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقديم حلول متقدمة وملائمة للمستخدمين للحفاظ على أمان أصولهم الرقمية وإدارتها بفعالية.

محفظة Trezor Safe 5: حماية متعددة العملات بميزات محسنة

أحد المنتجات الرئيسية التي تم الإعلان عنها هو جهاز محفظة Trezor Safe 5، الذي يتيح للمستخدمين تخزين وإدارة واستخدام آلاف العملات المشفرة بأمان من خلال تطبيقات Trezor المتاحة على سطح المكتب والهواتف المحمولة.

الميزات الرئيسية لمحفظة Trezor Safe 5:

شاشة لمس ملونة محسّنة : تقدم تجربة تفاعلية مع ردود فعل لمس لسهولة الاستخدام.

: تقدم تجربة تفاعلية مع ردود فعل لمس لسهولة الاستخدام. شريحة عنصر آمن جديدة : توفر حماية متقدمة للبيانات الحساسة وعمليات التشفير.

: توفر حماية متقدمة للبيانات الحساسة وعمليات التشفير. عملية نسخ احتياطي متقدمة: تتضمن عبارة مكونة من 20 كلمة لضمان استعادة الأصول بسهولة.

محفظة مخصصة للبيتكوين فقط: تركيز مخصص لعشاق البيتكوين

المنتج الثاني الذي تم الكشف عنه هو إصدار خاص من محفظة Trezor مخصص فقط لتخزين وإدارة البيتكوين.

هذا الإصدار، كما يوحي اسمه، يزيل جميع الميزات والأكواد غير المتعلقة بالبيتكوين، مما يتيح تجربة مبسطة ومركزة فقط على البيتكوين.

ستتوفر إصدارات Trezor Safe 3 وSafe 5 المخصصة للبيتكوين فقط للبيع للجمهور، ما يمنح المستخدمين خيارا مخصصا لعشاق العملة الرقمية الأولى في العالم.

كما قدمت Trezor خدمة جديدة تُعرف بـ “Trezor Expert”، وهي خدمات تأهيل شخصية توفر جلسات تدريب عبر الإنترنت.

هذه الخدمة موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية من متخصصي Trezor لضمان إعداد محفظة الحفظ الذاتي بشكل صحيح وآمن.

تستفيد Trezor من التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر، مما يسمح للمجتمع بالمشاركة في مراجعة وتحليل الأخطاء ونقاط الضعف.

رغم أن هذا الانفتاح قد يزيد من مخاطر تعرض الأجهزة المسروقة للاختراق، إلا أن محفظة Trezor Safe 5 تحمل شهادة EAL 6+، مما يعكس خضوعها لاختبارات مكثفة لتأكيد قدرتها على مقاومة الهجمات المتقدمة.

مع إطلاق هذه المنتجات الجديدة، تعزز Trezor مكانتها كرائدة في سوق محافظ الأجهزة المشفرة.

اقرأ أيضا:

الربح عن طريق عملات الميم: “مايكل نوفوغراتز” يعلق حول ذلك!

تحديث حول قضية الريبل وهيئة SEC: مطالبة بتحديد غرامة بقيمة 10 مليون دولار