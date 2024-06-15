هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توجه ضربة قوية لشركة الريبل

شهد النزاع القانوني المستمر بين شركة الريبل (Ripple Labs) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطور جديد، حيث قدمت الهيئة التنظيمية رد حاسم على شركة الريبل.

يأتي هذا بعد أن اتهمت شركة الريبل سابقا الهيئة بمطالبتها برسوم تسوية غير منطقية، مستشهدة بقضية Terraform Labs كمثال.

تفاصيل الرد القانوني:

في ردها، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن شركة الريبل قارنت بين الغرامة التي فرضتها الهيئة عليها وبين الغرامة المفروضة في قضية Terraform Labs، التي شهدت خسائر مادية كبيرة للمستخدمين نتيجة انهيار النظام البيئي الخاص بها.

ورغم أن المستخدمين في حالة الريبل لم يتعرضوا لخسائر مماثلة، إلا أن الهيئة طالبت بتسوية مالية أعلى.

طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات المحكمة بالموافقة على تسوية بقيمة ملياري دولار نتيجة انتهاك قانون الأوراق المالية عندما قامت الريبل ببيع XRP للمستثمرين المؤسسات.

في المقابل، تعارض الريبل هذه الغرامة المقترحة، مشيرة إلى أنها لا ينبغي أن تدفع أكثر من 10 مليون دولار.

ردا على ذلك، أوضحت الهيئة التنظيمية أن رسوم التسوية تُحدد عادة على أساس كل حالة على حدة، وأن متوسط معدل التسوية من عائدات المبيعات هو 1.27%.

وأشارت الهيئة إلى أن رسوم Terraform كانت أقل نظرا لاعتبارات مهمة أخرى.

حيث أوضحت الهيئة أن Terraform Labs كانت في حالة إفلاس ولم تكن لديها سيولة كافية لدفع غرامة أعلى.

كما أشارت إلى أن Terraform Labs وافقت على وقف الأفعال التي أدت إلى الانتهاكات، بينما استمرت الريبل في نفس الإجراءات التي أدت إلى رفع الدعوى القضائية في المقام الأول.

بينما لا يزال القرار النهائي بشأن التعويضات معلق، استمرت شركة الريبل في توسيع أعمالها من خلال تحديث أعمالها والتعاون مع “Archax”.

خلاصة القول أنه وعندما يصدر الحكم، قد يكون له تأثير كبير على القضايا الأخرى المرتبطة بهيئة الأوراق المالية والبورصات والتي قد تتطلب تسوية.

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