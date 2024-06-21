تحول جديد في قضية الريبل وهيئة SEC: التفاصيل هنا

في تطور لافت في القضية القانونية بين هيئة SEC وشركة الريبل، سمحت المحكمة الفيدرالية الأمريكية بمواصلة الدعوى المدنية المتعلقة بمزاعم انتهاك قوانين الأوراق المالية.

يأتي هذا بعد أن رفضت القاضية “فيليس هاميلتون” من محكمة مقاطعة كاليفورنيا طلب شركة الريبل بالحصول على حكم مستعجل.

تصريحات مضللة حول حالة XRP:

تدور القضية حول اتهامات بأن الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، “براد غارلينغهاوس”، أدلى بتصريحات مضللة بشأن حالة XRP كأصل رقمي في مقابلة تلفزيونية في عام 2017، بينما كان يشكك في فوائد الأصول الرقمية الأخرى.

ووفقا لوثائق المحكمة، تم نشر هذه التصريحات على الحساب الرسمي لشركة الريبل على تويتر، مما زاد من انتشارها وتأثيرها.

المدعي في القضية أشار إلى أن تصريحات “غارلينغهاوس” كانت مضللة، حيث استمر الرئيس التنفيذي في بيع ملايين من عملات XRP في العديد من منصات تداول العملات المشفرة خلال عام 2017، على الرغم من تصريحاته العلنية بأنه يحتفظ بكميات كبيرة من XRP.

رفضت القاضية “هاميلتون” حجج شركة الريبل بأن تصريحات “غارلينغهاوس” لا تشكل انتهاك لأن XRP لا يستوفي معايير الأمان وفقا لاختبار Howey.

ومع ذلك، اتخذت القاضية “هاميلتون” موقف مغاير في حكمها الأخير، مشيرة إلى أن XRP يمكن اعتباره كأوراق مالية عندما يتم بيعها للمستثمرين الأفراد وليس للمستثمرين المؤسسات.

وأوضحت في قرارها أن المستثمرين الأفراد كانوا يتوقعون تحقيق أرباح من جهود الريبل في تعزيز استخدام XRP في المعاملات المالية عبر الحدود، مما يلبي أحد العوامل الرئيسية في اختبار Howey لتحديد ما إذا كان الأصل يعتبر ورقة مالية.

صرحت القاضية “هاميلتون”:

نظرا للحداثة النسبية للعملات المشفرة وغياب إطار تنظيمي واضح يتعلق بدوافع المستثمرين المعقولين في هذا المجال، ترفض المحكمة الحكم بأن المستثمر كان سيعتمد على الاتجاهات العامة في سوق العملات المشفرة لتحقيق الأرباح لكن وبدلا من ذلك اعتمد على الجهود المبذولة من قبل شركة الريبل لتسهيل استخدام XRP في المدفوعات عبر الحدود

تواصل شركة الريبل مواجهة التحديات القانونية والدفاع ضد المزاعم القانونية المتعلقة بـ XRP.

بينما تتوالى الأحكام القضائية، يبقى الوضع القانوني لـ XRP محط أنظار الكثيرين في مجال العملات المشفرة، خصوصا فيما يتعلق بتصنيفها كأوراق مالية وتأثير ذلك على مستقبل استخدامها وتداولها.

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