تحديثات مهمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم

أفاد “كولين وو” وهو الصحفي والمدون الصيني المعروف في مجال العملات المشفرة، بأن المتقدمين لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية الإيثيريوم قاموا بتحديث ملفاتهم، وفقا لما كشفه كبير محللي ETF بلومبرغ.

تشمل هذه التحديثات ملفات S-1 التي تم تقديمها من قبل الشركات العملاقة مثل:

BlackRock وFidelity وGrayscale وVanEck.

بحسب الوثائق المقدمة، قامت “Franklin” بتحديد رسوم ETF الايثيريوم بنسبة 0.19٪، بينما حددت “VanEck” رسومها عند 0.2٪.

وتم الكشف عن هذه التحديثات يوم الجمعة الماضي.

وفي خطوة هامة، أعلنت شركة “BlackRock”، أكبر مدير أصول في العالم، عن استثمار أولي بقيمة 10 مليون دولار في صناديق ETF الايثيريوم المستقبلية، مع مستثمر رئيسي لم يُكشف عنه قام بشراء أسهم بقيمة 10 مليون دولار.

يعتقد “إريك بالتشوناس” أن الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الايثيريوم قد تأتي في الثاني من يوليو المقبل.

يأتي هذا بعد أن حصلت الشركات نفسها في يناير الماضي على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إيداعات صناديق ETF البيتكوين الفورية، التي بدأت منذ ذلك الحين بتجميع كميات كبيرة من البيتكوين بشكل يومي.

من جهة أخرى وفي تطور إيجابي، أعلنت شركة “Consensys” في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنهت تحقيقاتها بشأن الايثيريوم 2.0 دون اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مما يمثل انتصار كبير لفريق الايثيريوم وحاملي عملة ETH.

أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع سعر ETH بنسبة تقارب 5٪، ليتجاوز 3500 دولار.

ومع ذلك، على الرغم من تجاوزها حاجز 3600 دولار يوم الخميس، شهد سعر عملة الايثيريوم ETH انخفاض بعد ذلك إلى 3486 دولار حتى الآن (في وقت نشر هذه المقالة).

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