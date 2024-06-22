عضو من فريق “Shiba Inu” يطلق تحذيرا تزامنا مع انخفاض معدل حرق SHIB بنسبة 100%

استقطب مشروع “Shiba Inu” اهتمام العديد من المستثمرين والمراقبين بسبب التقلبات الشديدة للعملة الرقمية SHIB وتذبذبات أسعارها الكبيرة.

وعلى الرغم من هذه التقلبات، فقد شهد المشروع تطور كبير منذ انطلاقه.

لكن مؤخرا، أصدر أحد أعضاء الفريق تحذيرا بشأن بعض التحديات التي يواجهها المشروع.

تحذير من فريق Shiba Inu:

أصدر “LucieSHIB”، وهو مستثمر ورئيس التسويق في مشروع “Shiba Inu”، تحذير هام على حسابه في تويتر، يدعو فيه المجتمع إلى توخي الحذر الشديد، حيث جاءت تغريدته كما يلي:

في كل مرة أعطي، آخذ من مكان آخر. تذكر، افعل الخير وسيعود إليك الخير. ليس هناك ما يكفي من اللطف والكرم في العالم. لكن في مجال العملات المشفرة، كن حذرا ولا تكن ساذجا – ابق دائما يقظا وقم بالعناية الواجبة. حافظ على أمانك وانتباهك.

يعد مجال العملات المشفرة معروف بوجود العديد من الأنشطة الاحتيالية.

هذا وأشارت بيانات من Shibburn إلى أن معدل حرق عملات SHIB قد انخفض بنسبة تقارب 100% اليوم.

هذه الآلية، التي تم تنفيذها بواسطة فريق Shiba Inu، تهدف إلى تقليل العرض الأولي الكبير للعملة المشفرة.

هذا الانخفاض الكبير في معدل الحرق قد يكون مرتبط بانخفاض التقلبات في الأسعار على مدار الساعات القليلة الماضية.

حيث عادة ما تؤدي التقلبات الشديدة إلى نشاط أعلى في عمليات الحرق، ومع استقرار الأسعار، قد يقل الدافع لحرق العملات الرقمية.

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