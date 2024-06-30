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يورو 2024.. تعرف على مستقبل سبالتي بعد خروج منتخب إيطاليا من أمم أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن مستقبل لوشيانو سباليتي مدرب المنتخب بعد الخروج المبكر من يورو 2024، عقب الهزيمة على يد سويسرا بهدفين دون مقابل بدور الـ 16 من البطولة.

 

وأكد جرافينا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لا تزال خيبة الأمل موجودة لعدم تمكننا من إظهار كل ما تم القيام به في مرحلة الإعداد، وقبل كل شيء، عدم القدرة على رؤية شخصية منتخب إيطاليا التي تظهر بشكل مباشر في لحظات الصعوبة في الرد على بعض القيود الموضوعية التي أظهرناها دائمًا، وعدم القدرة على التعويض عنها برد فعل مختلف مقارنة بما شهدناه بالأمس".


وأتم رئيس الاتحاد الإيطالي: "سباليتي باقٍ، والتخلي عن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات أمر لا يمكن تصوره".

ويرتبط سباليتي بعقد مع منتخب إيطاليا حتى 31 يوليو 2026.


ودع منتخب إيطاليا بطولة يورو 2024 بعد الخسارة أمام  سويسرا بهدفين دون رد  في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» المُقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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