صراع أوروبي سعودي لضم جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت جماهير نادي أهلي جدة السعودي، بضرورة التعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب الوسط الميدان لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية صباح اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ أعطى موافقته على رحيل جوشوا كيميتش، وتحديد سعره مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأندية تسعى للتعاقد مع جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ الألماني، مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى الأهلي.

ونوهت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ الألماني، تريد التخلص من كيميتش خلال الفترة المقبلة، بهدف إجراء تغيير جذري على صفوف الفريق.

ويعتبر كيميش من أهم الركائز الأساسية في خط وسط العملاق الألماني ومنتخب ألمانيا، ولن تتم خطوة رحيله بسهولة عن الملاعب الأوروبية.

وبات اسم الألماني الدولي جوشوا كيميتش الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعد أن طالبت جماهير الإمبراطور بالتعاقد مع جوشوا.



