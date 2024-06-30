تعرف على آخر تطورات الحصول على توقيع بيرات أوزديمير من الاتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل نادي ميدلزبرة الإنجليزي ونظيره أوساسونا الإسباني في صراع لحسم التعاقد مع التركي بيرات أوزديمير، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم.

وقدم النادي الإنجليزي، مليونين ونصف المليون دولار، إضافةً إلى حوافزَ مالية، بينما عرض أوساسونا 3.5 مليون دولار.

وينوي مسؤولو الاتفاق السعودي فى عدم النظر إلى أي عرض أقل من خمسة ملايين دولار مع حوافز إضافية، فيما تبلغ قيمة اللاعب التركي 6.5 مليون، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، المختص في الانتقالات.

وتعاقد النادي السعودي مع بيرات أغسطس 2020 قادمًا من نادي طرابزون، وارتدى قميص «فارس الدهناء» في 31 مباراةً بمختلف المسابقات الموسم الماضي، وأحرز هدفًا وحيدًا.

ويشترط في قوائم أندية دوري روشن السعودي الموسم المقبل ضم ثمانية لاعبين أجانب، إلى جانب لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق.