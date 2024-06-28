هل سيؤدي انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين البالغة 6.6 مليار دولار اليوم إلى تراجع الأسواق؟

تنتهي اليوم الجمعة، صلاحية حوالي 107,000 عقد خيارات بيتكوين، بقيمة افتراضية تبلغ 6.6 مليار دولار.

يُعد هذا الحدث أكبر بكثير من انتهاء الصلاحية المعتاد في نهاية الأسبوع، مما قد يؤدي إلى بعض التقلبات في السوق.

تشمل الشريحة الضخمة من مشتقات البيتكوين اليوم نسبة بيع/شراء تبلغ 0.5، مما يعني أن عدد عقود الشراء (الشراء) التي تنتهي صلاحيتها هو ضعف عدد عقود البيع (البيع).

الحد الأقصى لنقطة الألم، أو السعر الذي ستتحقق عنده أكبر الخسائر، هو 57,000 دولار، وهو أقل بحوالي 4,000 دولار من الأسعار الفورية الحالية.

يظل المضاربون على الصعود في أسواق خيارات البيتكوين مسيطرين بأكثر من 340 مليون دولار من الفوائد المفتوحة بأسعار إضراب تبلغ 70,000 دولار و75,000 دولار و80,000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يصل إجمالي الفائدة المفتوحة إلى 590 مليون دولار بسعر إضراب 90,000 دولار و770 مليون دولار بسعر إضراب 100,000 دولار، وفقا لمنصة “Deribit”.

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من خيارات البيتكوين، تنتهي صلاحية حوالي مليون خيار ايثيريوم اليوم.

تبلغ نسبة البيع/الشراء 0.59، ونقطة الألم القصوى 3,100 دولار، والقيمة الاسمية 3.6 مليار دولار.

وقد أدى هذا إلى رفع القيمة الاسمية الإجمالية لانتهاء صلاحية خيارات العملات المشفرة إلى أكثر من 10 مليار دولار.

حاليا يمكن القول أن القيمة السوقية الإجمالية تعافت قليلا من انخفاضها في وقت سابق من هذا الأسبوع لتقترب حاليا من مستوى 2.4 تريليون دولار.

ومع ذلك، لا تزال المعنويات هبوطية، وكانت الأسواق في اتجاه هبوطي طوال شهر يونيو.

ارتفعت عملة البيتكوين إلى 62,000 دولار اليوم 28 يونيو، لكنها تراجعت إلى 61,500 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

يبدو أن الأصل يتعزز عند هذا المستوى بعد انخفاضه إلى ما دون 60,000 دولار في 24 يونيو.

هذا وتعافت أسعار الإيثيريوم من أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع عند 3260 دولار يوم الاثنين، ليعود السعر إلى مستوى 3450 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

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