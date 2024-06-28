تحديد الموعد النهائي لضرورة التزام شركات الكريبتو بقوانين ولوائح "MiCa"

ستدخل لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في تاريخ 30 يونيو، مما دفع العديد من شركات تداول العملات المشفرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، مثل إزالة عروض العملات المستقرة.

التغييرات في شركات العملات المشفرة:

صرحت بينانس، التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، بأنها تستعد للإطار التنظيمي الجديد، وأخبرت أنه سيؤثر بشكل كبير على سوق العملات المستقرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

قامت أربع منصات تداول على الأقل بتقييد الوصول إلى بعض العملات الرقمية المستقرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك منصة التداول “Bitstamp” التي أعلنت يوم الأربعاء عن حذف العملة المستقرة “EURT” المقومة باليورو قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.

كذلك، منعت بينانس الوصول إلى بعض الخدمات وستفرض المزيد من القيود على شراء العملات المستقرة غير المصرح بها وتحويلات التداول بالهامش.

أعلنت “Uphold” أيضا حذف ستة عملات مستقرة، بما في ذلك USDT، للمستخدمين الأوروبيين، لكنها ستستمر في دعم USDC وEURC وPYUSD.

أفاد تقرير حديث بأن 9% فقط من شركات العملات المشفرة، من أصل 68 شركة شملها الاستطلاع، متوافقة تماما مع متطلبات MiCA، في حين أن 25% منها لم تبدأ الاستعدادات بعد، لكنها ملزمة بالتقيد باللوائح قبل نهاية هذه السنة 2024.

اقرأ أيضا:

هل سيؤدي انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين البالغة 6.6 مليار دولار اليوم إلى تراجع الأسواق؟

هل يستطيع البيتكوين الحفاظ والدفاع عن مستوى 60 ألف دولار رغم الضغوط الحالية؟