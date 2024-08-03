ضغوط أقل من المعدنين في عمليات بيع البيتكوين: حسب تقرير CryptoQuant

تشير بيانات “CryptoQuant” إلى أن عملة البيتكوين قد تشهد ضغوط بيع أقل من جانب القائمين بالتعدين في المستقبل القريب، وذلك نتيجة لتحسن ربحية هذه المجموعة من المشاركين في السوق وانتعاش معدل التجزئة بعد وصول سعر العملة المشفرة إلى نطاق 69,000 دولار.

تعافي معدل تجزئة شبكة البيتكوين:

وفقا لتقرير “CryptoQuant”، شهدت شبكة البيتكوين تعافي ملحوظ في معدل التجزئة بالتزامن مع الارتفاع الأخير في سعر العملة.

إذ انخفض معدل التجزئة إلى أدنى مستوياته في 9 يوليو، مسجلا تراجع بنسبة 8٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ولكنه تعافى لاحقا ليقل هذا التراجع إلى 3٪ فقط.

في 9 يوليو، سجل معدل تجزئة البيتكوين أدنى مستوى له منذ 28 فبراير، ولكن بحلول وقت كتابة هذا المقال، ارتفع المعدل بنسبة 6% ليصل إلى 604 إكساه/ثانية.

ويرى محللو “CryptoQuant” أن هذا الانتعاش في معدل التجزئة غالبا ما يكون مصحوبًا بارتفاع مستمر في سعر البيتكوين.

إلى جانب ارتفاع معدل التجزئة، شهد القائمون بالتعدين زيادة في ربحيتهم، حيث يحصلون الآن على إيرادات أعلى مما كانوا عليه منذ حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين في أبريل.

ويعكس ذلك مقياس استدامة الربح/الخسارة الذي يقيس نمو إيرادات التعدين مقارنة بزيادة صعوبة التعدين.

تُظهر هذه الزيادة في الربحية أن القائمين بالتعدين قد يكونون أقل عرضة لبيع ممتلكاتهم من البيتكوين لتغطية تكاليفهم التشغيلية، مما يساهم في تقليل ضغوط البيع على العملة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين إلى زيادة الإيرادات اليومية للقائمين بالتعدين بحوالي 50٪.

حيث ارتفعت الإيرادات من 22 مليون دولار في بداية الشهر إلى حوالي 32 مليون دولار حاليا، مما يعزز من تعافي معدل التجزئة.

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