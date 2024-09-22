إليكم أفضل العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من حيث نشاط التطوير

أصبحت العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محط أنظار العديد من المتتبعين لسوق الكريبتو مؤخرا، خاصة مع تزايد قيمة العديد من هذه العملات الرقمية.

قامت منصة التحليلات الرقمية “Santiment” بتصنيف أفضل 10 عملات رقمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بناء على نشاط التطوير الشهري.

فيما يلي أبرز النتائج:

قائمة بأفضل مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الصناعي:

تصدر عملة Oasis Network (ROSE) القائمة، مسجلة نتيجة 85.07، تلتها عملة Near Protocol (NEAR) في المركز الثاني، وهي أكبر عملة رقمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية.

الجدير بالذكر أن NEAR كانت تحتل المركز الأول في التصنيف السابق.

في المركز الثالث، جاءت Graph، بينما احتلت Oraichain (ORAI) وBittensor (TAO) المركزين الرابع والخامس على التوالي.

تضمنت القائمة أيضا مشاريع أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل:

Ocean Protocol (OCEAN)

Golem (GLM)

Aleph.im (ALEPH)

Masa (MASA)

iExec RLC (RLC)

لتحليل هذه العملات الرقمية، تأخذ منصة “Santiment” في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك تتبع أنشطة التطوير على “GitHub”، ونشاط التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى مراقبة البيانات على الشبكة وتحليل توجهات وسائل التواصل الاجتماعي لقياس تفاعل المجتمع والمستثمرين.

مالمشاريع الغائبة عن القائمة؟

من اللافت أن واحدة من أكبر العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية، Fetch.ai (FET)، والتي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 4 مليار دولار، لم تظهر في هذه القائمة.

جدير بالذكر أن FET انصهرت ضمن ثلاث منصات رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي:

Fetch.ai وSingularityNET وOcean Protocol.

رغم عدم ظهورها في القائمة، شهدت FET ارتفاع ملحوظ بنسبة 80% خلال الشهر الماضي، حيث يتم تداولها حاليا بحوالي 1.60 دولار (وفقا لبيانات CoinGecko).

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