الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق: فهل هو أفضل من البيتكوين في سنة 2024؟

شهد الذهب أداء مذهل هذا العام، محققا ارتفاع بنحو 27% ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخه يوم أول أمس الجمعة.

ومع ذلك، هل يعتبر هذا الإنجاز دليلا على تفوق الذهب على البيتكوين، الذي لا يزال بعيدا عن تسجيل رقم قياسي جديد في سعره؟

الذهب يتصدر المشهد في عام 2024:

تألق الذهب بشكل كبير هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوترات الاقتصادية العالمية، والحروب الإقليمية، والضبابية المرتبطة بدورات الانتخابات، إضافة إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

بدأ الذهب عام 2024 عند مستوى 2065 دولارا للأوقية، لكنه سرعان ما بدأ في تسجيل مكاسب ملحوظة مقابل الدولار.

بلغ الذهب ذروته يوم الجمعة، حيث ارتفع سعره إلى 2622 دولار للأوقية، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 27% منذ بداية العام.

ويظهر أداء الذهب أمام العملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، نفس الاتجاه التصاعدي.

يتوقع المحللون أن رحلة صعود الذهب لم تنتهِ بعد.

فوفقا لأبحاث أجراها بنك “غولدمان ساكس”، قد يصل سعر الذهب إلى 2700 دولار في الأشهر المقبلة، خاصة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة بعد الانتخابات.

كما أن ارتفاع الدين العام الأمريكي يعتبر عامل إضافي قد يدعم هذا التوجه الصعودي.

وفي مذكرة صادرة عن “غولدمان”، أشار الخبراء إلى أن الذهب هو السلعة المفضلة في الأمد القريب، والتحوط الأمثل ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية.

كما توقعت تقارير أخرى، منها تقرير لشبكة “سي بي إس”، أن يشهد الذهب المزيد من المكاسب في أكتوبر، مدعوما بخفض أسعار الفائدة الأخير من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أداء البيتكوين في عام 2024:

من جهة أخرى، تستمر عملة البيتكوين في إثارة الجدل كأصل رقمي.

بينما يعتبرها البعض بديلا رقمي للذهب، يرى آخرون أنها تتسم بالتقلب الشديد، وأن قِصر عمرها يجعلها أكثر مخاطرة مقارنة بالذهب الذي لطالما كان مخزن للقيمة منذ العصور القديمة.

ومع ذلك، فقد حققت البيتكوين أيضا مكاسب قوية هذا العام.

في الأول من يناير 2024، كان يتم تداولها بسعر 42,200 دولار، لكنها وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس عند نحو 74,000 دولار.

ورغم التراجعات اللاحقة التي شهدتها، حيث انخفضت دون 50,000 دولار في بعض الأحيان، فإنها استقرت مؤخرا عند حوالي 63,000 دولار.

وبالنظر إلى أدائها هذا العام، فإن البيتكوين قد ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام، وهو ما يعادل تقريبا ضعف نسبة الزيادة التي حققها الذهب.

وبالتالي، على الرغم من الأداء القوي للذهب في 2024، يظل أداء البيتكوين متفوقا حتى الآن، على الأقل من حيث نسبة النمو.

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