خالد أبو بكر يهاجم "فورين بوليسي" بسبب مقال اللاجئين الفلسطينيين ويطالب "الخارجية" بالتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه، من الأكاذيب التي تناولها تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي بعنوان "مصر مجبرة على إدخال اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها"، والذي تضمن مغالطات مهنية وعدم تسمية الأمور بمسمياتها.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مقال المقررة الأممية، مستفز وليس له أي معني، سواء في كاتب المقال أو مضمون المقال، متسائلًا:" كيف تتساءلون عن عدم السماح للفلسطينيين بالهروب، ولا تلقون باللوم علي إسرائيل وجرائمها؟.. هل هذه الشخصية تعبر عن الأمم المتحدة؟.. أمر غريب وفي منتهى العجب.. كنت في منتهى الذهول من هذا المقال.. على هذه الموظفة بالأمم المتحدة مراجعة تصريحات رئيس الأمم المتحدة ..ومثل هذه المقالات أمر مش هنشربه أبدًا.. القضية الفلسطينية لن تموت.. مش هقدر آخد شعب عندي وأرضه تروح.. دي جريمة.. لكن الوضع مختلف بالنسبة للأخوة في السودان وسوريا فأرضه موجوده ولا يوجد محتل أجنبي".

وطالب وزارة الخارجية المصرية برد قوي وعنيف والاحتجاج على هذه المقالة الصحفية للمقررة الأممية، ومقالها المنشور في جريدة دولية بهذا الشكل، مضيفًا أن ما حدث خطأ متعمد يخدم مصالح إسرائيل ويشوه الصورة المصرية، مضيفًا:" هذا المقال مثل السم، مش هنشربه، وهذه المقررة مش هتعلمينا ديننا".