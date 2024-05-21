شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والرابطة العالمية لأمراض الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى يوم الضغط العالمى، أطلقت كل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مستشفى سعاد كفافى الجامعى قسم القلب ورابطة أمراض الضغط العالمية حملة توعوية مشتركة للتثقيف المجتمعى حول أمراض ضغط الدم. هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الوعى بأعراض ومخاطر ارتفاع ضغط الدم، وكذلك التعريف بسبل الوقاية والعلاج الفعالة.

وتتضمن الحملة سلسلة من الندوات والمحاضرات فى ثلاث نقاط تجمع، بالإضافة إلى حملات إعلامية وتوزيع مواد تثقيفية. كما سيتم تنظيم فحوصات مجانية للضغط في الايام القادمه للكشف المبكر عن الحالات.

وأشاد دكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة واستاذ العظام بهذا التعاون الوطنى والدولى لتحسين الرعاية الصحية وتقليل عبء أمراض ارتفاع ضغط الدم فى مصر. وأكد وكيل الكليه لخدمه المجتمع دكتور أحمد صلاح على الأهمية القصوى لتغيير نمط الحياة والالتزام بالعلاج للسيطرة على هذه المشكلة الصحية المتزايدة.

وأشادت رابطه الضغط العالمية World hypertension league بمجهودات المستشفى والجامعة وحثت باستخدام الشعار للرابطه العالمية واستخدام الموارد العلمية للتثقيف والتوعية.

وصرح دكتور احمد طماره رءيس قسم القلب و مستشار الصحي لوزاره التضامن عن أنشطة يوم ارتفاع ضغط الدم ثلاث محطات قياس ضغط الدم مجانا فعاليات تثقيفية حول الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ، وتعزيز برامج نمط الحياة الصحي مثل ممارسة الرياضة والأكل الصحي وإدارة التوتر، حملات وسائل التواصل الاجتماعي وورشة عمل حول كيفية قياس ضغط الدم بدقة للطلاب و الاطباء الامتياز والتحديثات الأخيرة والخطوط التوجيهية لارتفاع ضغط الدم

وعن نتيجة اليوم الأول صرح دكتور محمود طنطاوي استشاري القلب و منسق اليوم العلمي ان قياسات ضغط الدم تم إجراء 600 قياس لضغط الدم للحضور.

وقد وصل الحدث إلى 1350 شخصًا وتثقيفهم من خلال أنشطتهم التوعوية.

ورشة عمل إدارة ارتفاع ضغط الدم

كما عقد الحدث ورشة عمل تدريبية لـ 150 طالبًا وموظفًا منزليًا حول إدارة ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه وكيفية قياس ضغط الدم بدقة.

واستكمل دكتور محمد زعزوع مدير مستشفي سعاد كفافي و استاذ الجراحه ان ستشمل الأنشطة الجارية ما يلي:

1. مراقبة ضغط الدم والفحوصات

- سيستمر تقديم خدمات قياس ضغط الدم المجانية خلال الأسبوع القادم، مما يتيح لعدد أكبر من أفراد المجتمع فحص ضغط الدم لديهم.

2. التثقيف والتوعية

- بالإضافة إلى فحوصات ضغط الدم، ستستمر الجهود التثقيفية والتوعوية أيضاً خلال الأسبوع المقبل.

يعد هذا الجدول الزمنى الممتد للأنشطة طريقة رائعة لتعظيم تأثير ومدى وصول حملة اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم. ومن خلال توفير فحوصات ضغط الدم والموارد التعليمية لمدة أسبوع كامل، يمكن للمنظمين ضمان حصول المزيد من الأشخاص على فرصة المشاركة والتعرف على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته.



تعاون بين جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا والرابطة العالمية لأمراض الضغط



مستشفى سعاد كفافى الجامعى