ضياء رشوان: مصر حذّرت إسرائيل بالانسحاب من الوساطة بسبب أكاذيب الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر حذرت بشكل واضح من انسحابها من الوساطة في الهدنة بسبب أكاذيب إسرائيل.

وأوضح أن الهيئة ليست جهة مستقلة وكل ما يصدر عنها فيما يخص الإعلان الأجنبي أمر يعبر عن اتجاهات الدولة المصرية، موضحا أن مقال “CNN “حول ما أسماه تغيير مصر صفقة وقف إطلاق النار فى غزة محض ادعاءات .

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر "، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سى "مصر،اليوم الأربعاء، أن “CNN” نشرت جزءا جوهريا من الرد المصرى على تقريرها بشأن المفاوضات الحالية، مبينا أن مصر ليست وسيطا محايدا فى المفاوضات ولكنها منحازة للحق الشرعى الفلسطينى.

وأوضح أن الاساءة والأكاذيب لدور مصر سيؤدى إلى تعقيد الوضع فى غزة والمنطقة، مؤكدا أن مصر لن تعترف بشرعية الاحتلال بأى شكل وردت على ادعاءات إسرائيل بشأن إغلاق معبر رفح.

وأكد أنه لا يوجد منذ العدوان الإسرائيلي على غزة أحد فى فلسطين إلا وأشاد بالموقف المصرى المنحاز للحق الشرعى الفلسطينى.

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