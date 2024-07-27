شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحرب العالمية الثالثة قد تحدث إذا فازت كاملا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الجمهورى دونالد ترامب، إن الحرب العالمية الثالثة قد تحدث إذا فازت كاملا هاريس فى الانتخابات الأمريكية 2024، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وهاجم المرشح الجمهورى للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الجمعة، نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة المفترضة للحزب الديمقراطى كامالا هاريس، بسبب تصريحاتها بخصوص إسرائيل.

وقال ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى فلوريدا، إن " تصريحات هاريس عن إسرائيل تنم عن عدم احترام".



وأكد الرئيس الأمريكى السابق أن علاقته بنتنياهو لم تكن سيئة وقال: " دائما ما كانت علاقتنا جيدة".



وكانت هاريس قد كشفت الخميس، عن تحوّل كبير فى سياستها تجاه الحرب فى غزة بقولها إنهّا عبّرت لنتانياهو خلال اجتماعها به فى واشنطن عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا فى القطاع وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبعدما أصبحت المرشّحة المفترضة للحزب الديموقراطى إلى الانتخابات الرئاسية إثر تخلّى الرئيس جو بايدن عن سعيه لولاية ثانية، قالت هاريس أمام الصحفيين "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت".

وإثر لقائها نتانياهو، شدّدت هاريس على أنّ الوقت حان لوضع حدّ للحرب "المدمّرة" المستمرّة فى قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.