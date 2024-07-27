شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الزنجبيل.. مضاد للالتهابات ويخفف الالم فى العضلات والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

الزنجبيل، أو فتائل الرهبان هو نوع نباتي من جنس الزنجبيل من الفصيلة الزنجبيلية من نباتات المناطق الحارة، تستعمل جذاميره النامية تحت التربة والتي تحتوى على زيت طيار، لها رائحة نفاذة وطعم لاذع ولونها إما سنجابي أو أبيض مصفر. له أزهار صفراء ذات شفاه أرجوانية ولا يستخرج الزنجبيل إلا عندما تذبل أوراقه الرمحية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول الزنجبيل:

1- يحتوى على خصائص فعالة لتسكين الألم فهو مضاد للالتهابات ويخفف الالم فى العضلات والمفاصل .

2- له خصائص قوية كمضاد للبكتيريا لاحتوائه على العديد من مضادات الاكسدة وكمضاد للقىء والدوار لذلك يمكن استخدامه لعلاج حالات الدوار التى تصيب البعض فى الصباح وأيضًا عند السفر .

3- يعرف الزنجبيل أيضًا بفاعليتها القوية لعلاج نزلات البرد والصداع لذلك يفضل استخدام الزنجبيل الطازج وليس المجفف.

4- يستعمل كبهار أو كتوابل في تجهيز الأطعمة ومنحها الطعم المميز .

5- يضاف إلى أنواع المربات والحلوى والمشروبات الساخنة كالسحل والقرفة .

6- يستعمل من الزنجبيل جذوره وسيقانه المدفونة في الأرض.

7- يستعمل في الهضم وهو طارد للغازات .

8- يستعمل لتوسيع الاوعية الدموية وزيادة العرق والشعور بالدفء وتلطيف الحرارة وتقوية الطاقة الجنسية.