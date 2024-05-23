شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: نهاية الموجة شديدة الحرارة اليوم بانخفاض يصل 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن نهاية الموجة شديدة الحرارة اليوم فى الوجه البحرى وغدًا الجمعة فى الوجه القبلى، بانخفاض يصل إلى 6 درجات.

وتعرضت البلاد الاسبوع الحالى الى موجة شديدة الحرارة بلغت ذروتها الاثنين الماضي، و بالتزامن معها كان هناك نشاط واضح للرياح مع هبات رياح على مناطق غرب الجمهورية "سيوة والواحات " ووصلت الى القاهرة وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومناطق البحر الاحمر .

يشار الى أن سبب ارتفاع الحرارة كان بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا عمل على رفع درجات الحرارة مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء .

الجدير بالذكر أن خطورة التعرض للشمس المباشرة فى الصيف بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.



