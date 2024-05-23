شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق السبت 25 مايو الجارى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023,2024، وتستمر حتى 6 يونيو المقبل، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكدت الوزارة على استلام رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية، المدارس التي سوف تعقد فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية وتم عقد لقاءات مع المديريات التعليمية والإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أخر التجهيزات ومد اللجان الامتحانية بالمستلزمات والتجهيزات التي تحتاجها اللجان لعقد الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، الطلاب من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشددة على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدى للغش بكافة أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أى تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.



