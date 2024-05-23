حبس عامل قتل صاحب سنتر تعليمي بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صاحب سنتر دروس خصوصية.

كشفت التحقيقات أن المتهم حاول الدخول إلى السنتر التعليمي بالمطرية، حيث تدرس طالبة قريبته بالداخل، لكن صاحب السنتر "وائل. ب" رفض.

أضافت التحقيقات أن نشبت مشادة كلامية بين الاثنين أمام إصرار صاحب السنتر على منع المتهم، فغادر الأخير ثم عاد ببندقية خرطوش، وأطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأرداه قتيلًا.

صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.