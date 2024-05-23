شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 80 بندقية بحوزة عنصر شديد الخطورة بالصعيد بقيمة 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح نارى بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.. وضُبط بحوزته (عدد 80 بندقية خرطوش). وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه تقريباً) .