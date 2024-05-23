شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى برقم الجلوس.. طريقة الاستعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء أمور طلاب الصف الخامس الابتدائي عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 وطريقة الاستعلام عنها، إذ انطلقت امتحاناتهم يوم الأربعاء 8 / 5 / 2024، واستمرت حتى الأربعاء 15 / 5 / 2024.

وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائى، يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم السبت 11/5/2024 امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الإثنين 13/5/2024 امتحان مادتى اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتى الرياضيات، وICT.

وحددت وزارة التربية والتعليم شكل وآليات ظهور نتائج امتحانات الصف الخامس الابتدائي، موضحة أنه يتم التعبير عنها في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

وأشارت "الوزارة" إلى أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، كما وجهت بتحرى الدقة والشفافية فى أعمال الامتحانات والتصحيح.

ومن جانبها، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القادمة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب صفوف النقل في كشوف واضحة داخل المدارس، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات بالكامل وإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، إذ تنتهى امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اليوم الخميس 23 مايو الجارى.

ويمكن لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأولياء الأمور الحصول على درجات المواد بالفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس، بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.