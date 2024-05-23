أخبار مصر.. التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، منها إصدار محكمة العدل الدولية حكمها غدا بشأن تدابير الطوارئ والإبادة الجماعية بغزة.. فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى الأسواق اليوم الخميس 3160 جنيها.

ونفت وزارة التعليم تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب

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العدل الدولية تصدر حكمها غدا بشأن تدابير الطوارئ والإبادة الجماعية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدرغدا الجمعة حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بغزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مستشفى العودة فى جباليا، شمال قطاع غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على المغادرة، بعد حصار دام أربعة أيام.

عوض تاج الدين: إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات البلازما بشراكة مصرية – إسبانية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنه تم عمل مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية دقيقة جدا بنسبة 100%، وهناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات الإسبانية، ويتم حاليا إنشاء مصنع لهذه الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإنتاج جميع مشتقات البلازما في مصر بشكل محلي ومن ثم تصديرها بعد ذلك إلى الخارج.

حماس: معبر رفح سيظل فلسطينيا - مصريا والاحتلال يتحمل مسؤولية إغلاقه

قالت حركة حماس، إن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا، والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه.

انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 السبت المقبل

تنطلق السبت 25 مايو الجارى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023,2024، وتستمر حتى 6 يونيو المقبل، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى الأسواق اليوم الخميس يسجل 3160 جنيها

ننشر سعر جرام الذهب في الأسواق اليوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك بعد هبوط سعر أوقية الذهب فى البورصة العالمية، وسجل الذهب فى مصرهبوط لكافة الأعيرة المتداولة فى الأسواق.

الأرصاد: أجواء شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 45

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

حسام حسن يستقر على بديل مرموش فى منتخب مصر لمباراتى بوركينا وغينيا

استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، على 3 لاعبين لتعويض غياب عمر مرموش فى تشكيل منتخب مصر بمبارات بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات المونديال.

ويتواجد الثلاثى محمود حسن تريزيجيه كخيار أول لدى العميد، فيما يأتى رمضان صبحى فى المرتبة الثانية وأحمد سيد زيزو كخيار ثالث، حيث يرغب الجهاز الفنى فى منح زيزو الفرصة للعب كوسط ثالث فى تشكيل الفراعنة حال تواجد محمد صلاح فى المباراة الأولى أمام بوركينا فاسو.

التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب

نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نشر أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

جاء ذلك بعد تداول عدد من المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا بشأن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل توزيعه في لجان الامتحانات.