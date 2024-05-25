عمرو أديب يعلق.. من سيكون نمبر وان في مباراة الأهلي والترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تفاؤله قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر انعقادها في الثامنة من مساء اليوم السبت على أرض ستاد القاهرة.

وقال "أديب"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "X": الفرقة اللي يزحف وراها المصريين من إسكندرية لأسوان لازم بعون الله تاخد كاس العالم مش كأس إفريقيا.. جمهور الأهلي حيكون نمبر وان النهاردة.. بالتوفيق إن شاء الله".

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره الترجي التونسي في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الإفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع كولر.

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