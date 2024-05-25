شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة.. 7 إحلالا وتجديدا و3 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة 31 / 5 / 2024م، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 993 مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و219 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12015 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18مليارًا و423 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص

4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط

5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف قنا

6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف الشرقية

7. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط

2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق