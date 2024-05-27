الداخلية: حملات موسعة على تجار السلاح والمخدرات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "أسوان – دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 580 قرص مخدر متنوع بحوزة 4 متهمين.

وتم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش – 3 فرد محلى "طلقتين"، وتنفيذ عدد 739 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدري الهيروين والشابو، و4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلي ومن الطلقات بحوزة 5 متهمين، لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.