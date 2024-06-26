حسام حبيب يكشف حقيقة دخول شيرين عبدالوهاب المصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان حسام حبيب عن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، وعن تداول أخبار تؤكد دخولها المصحة، بعد أزمتها الأخيرة.

وقال حبيب في تصريحاته لـ ET بالعربي: "كل ده كلام غلط، شيرين كويسة وزي الفل، هي بس حالتها النفسية وحشة بسبب اللي عملوا أخوها فيها".

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، تصدرت قوائم مواقع التواصل، مع الجدل المثار حول التسجيل الصوتي المسرب لطليقها الفنان حسام حبيب.

و في أحدث فصول الأزمة، نشر محمد عبدالوهاب "شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، إخطارًا من النيابة عن حفظ البلاغ المقدم ضده من شقيقته، بشأن الاتهامات التي وجهتها له بالتعدي، وكذلك "التوكيل العام".

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