"الجيزة"" ضبط 10 سيارات سرفيس تقوم بتقطيع المسافات على هذه الخطوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حملات أجهزة المحافظة من خلال جهاز السرفيس بالتعاون مع إدارة مرور الجيزة، من ضبط 10 سيارات بخطوط الحوامدية والبدرشين والعياط بالطريق الزراعي غير ملتزمة بالتعريفة المحددة لخطوط السير، وتقوم بتقطيع المسافات لتحصيل أجرة أكبر.

وبحسب منشور "الجيزة" عبر "فيسبوك"، الأربعاء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وجاري الاستكمال.

يذكر أن "الجيزة"، أعلنت مواصلة جهودها في تحسين منظومة النظافة، حيث تم رفع 20 نقلة من المخلفات والرتش بمناطق أسفل الطريق الدائري ونفق المنشية ونفق الكرتون بالهرم وجاري الاستكمال.

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