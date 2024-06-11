شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المناضل السيناوى سعيد العرايضة عن عمر يناهز 78 عاما والان مع تفاصيل الخبر

غيب الموت المناضل السيناوي سعيد محمد جمعة العوايضة من قبيلة السواركة في سيناء، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد معاناة مع المرض استمرت لعامين، حيث أعلنت أسرته وفاته وتشييع جثمانه في منطقة نشأته ومعيشته بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

ونعت جمعية مجاهدي سيناء البطل "سعيد العوايضة"، الذي رحل بعد حياة مليئة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن البطل الراحل كان من المناضلين الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء، وقام بأعمال بطولية نادرة خدمة للوطن، مضيفا أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده الوطنية .

وأشار الشيخ عبدالله جهامة إلى أن البطل كان عضوًا في جمعية مجاهدي سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة.

وقال إن لهذا الرجل بصمة نضالية وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم يضاف لدوره كرمز مجتمعي بارز.

وقال نجله الأكبر "شوقي"، إن والده كان عصاميًا ومحبًا للوطن، وبعد أن أدى دوره الوطني إلى جانب مجموعات نضالية في سيناء ضد الاحتلال الإسرائيلي، التحق بوظيفة مدنية بمجلس مدينة الشيخ زويد حتى إحالته للمعاش، مشيرا إلى أن والده ترك وراءه 9 أبناء حرص على تربيتهم وتعليمهم، وخلال العامين الأخيرين كان يعاني آلام المرض وأجرى عدة عمليات جراحية حتى وفاته.

وأشار إلى أنه تم فتح سرادق عزاء بمنزله في مدينة الشيخ زويد.



