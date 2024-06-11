تأجيل محاكمة متهم بدهس شاب في مدينة نصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بدهس طالب أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر لدور شهر يوليو.

وحصل "الخليج 365" على التقرير الطبي لطالب تعرض لدهس سيارة مسرعة يقودها أحد الأشخاص بمدينة نصر.

كشف التقرير أن المجني عليه يوسف أحمد أصيب بكسور في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، أدت لشلل نصفي في الطرفين السفليين.

وقال أحمد سعد، والد المصاب إن المتهم دائم القيادة برعونة ومهووس بسباقات السيارات، وسبق أن نشر فيديوهات أثناء قيادته بسرعات جنونية على تيك توك.

أوضح أن المتهم دهس ابنه البالغ من العمر أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر في 19 مايو الماضي وفر هاربًا "ابني جاله شلل نصفي" حتى تمكنت قوة أمنية من ضبطه.

نسبت نيابة مدينة نصر أول للمتهم في المحضر 7244 لسنة 2402 تهمة الإصابة الخطأ وأحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.